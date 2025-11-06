POL-VIE: Dieseldiebstahl aus Lkw
Nettetal-Kaldenkirchen (ots)
In den frühen Morgenstunden des 05.11.2025 - um 2.40 Uhr - kam es auf der Straße "An der Landwehr" in Kaldenkirchen zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff. Mindestens ein unbekannter Täter entwendete auf unbekannte Weise 250 Liter aus dem Tank eines abgestellten Lastwagens. Falls Sie etwas Verdächtigtes beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. / HY (1009)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell