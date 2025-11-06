Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann sprüht drei anderen Pfefferspray ins Gesicht - Wer kann Hinweise geben?

Viersen (ots)

Am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr haben drei Männer die Polizei alarmiert, weil ihnen ein anderer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht habe. Die drei hatten auf einer Bank vor der Kreuzkirche an der Hauptstraße gesessen. Aus einem gegenüberliegenden Imbiss seien gegen 21.30 Uhr fünf Männer gekommen, die sich zunächst auch auf eine Bank setzten. Gegen 22.05 Uhr standen die fünf Männer auf und begaben sich zu den dreien. Unvermittelt habe dann einer Pfefferspray gezogen und auf die drei gesprüht. Sie trugen leichte Verletzungen davon, einer von ihnen musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihren Angreifer beschreiben sie als etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkelhaarig und korpulent. Die anderen seien ebenfalls dunkelhaarig und maximal 30 Jahre alt gewesen. Alle fünf stiegen dann in einen silbernen Renault und fuhren in Richtung Gereonsplatz davon. Das Kriminalkommissariat 3 ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat am Mittwochabend etwas beobachtet oder kann Hinweise auf den Tatverdächtigen und seine Begleiter geben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1008)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell