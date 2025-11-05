PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Haben sie Hinweise?

Willich-Schiefbahn (ots)

Zwischen dem 03.11.2025, 17 Uhr und dem 04.11.2025, 06.30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus auf der Florastraße in Schiefbahn eingebrochen. Vermutlich verschaffte sich mindestens eine unbekannte Person Zugang durch die Eingangstür in das Haus. Entwendet wurde Elektrisches Werkzeug. Haben sie zum genannten Zeitraum eine verdächtigte Beobachtung in der Florastraße gemacht? Dann melden sie sich bitte beim KK2 unter der Rufnummer 02162/377-0. / H.Y (1005)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

