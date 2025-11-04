PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch auf einem Firmengelände

Viersen (ots)

Zwischen dem 02.11.2025 01:00 Uhr, und zum 03.11.2025 10:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Büro der NEW GmbH Viersen auf der Rektoratstraße. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und stahlen aus dem Büro einen Laptop, einen Bildschirm und ein IPad. Falls sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162377-0. /EK (1002)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

