PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einsatz am Hessenring - 42-jährige Frau wird lebensgefährlich verletzt

Kempen (ots)

Familienstreit eskaliert im Beisein des Kindes Am Montagabend kam es kurz nach 16 Uhr auf einem Bolzplatz am Kempener Hessenring zu einer folgenschweren Körperverletzung. Vermutlich nach einem Streit wurde ein 50-jähriger Mann aus Kempen übergriffig und verletzte seine Ehefrau schwer. Er schlug die 42-Jährige, und trat auf sie ein, als diese am Boden lag. Die Polizei zwar schnell zur Stelle, nahm den 50-Jährigen vorläufig fest. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die siebenjährige Tochter, welche in einer Jugendeinrichtung untergebracht ist, erlebte Situation mit, sie wurde aber nicht verletzt. Das Kind wurde später von Mitarbeitenden der Einrichtung betreut. Einsatzkräfte sperrten den Bolzplatz und den angrenzenden Gehweg am Hessenring ab, die Kriminalpolizei sicherte erste Spuren. Die Ermittlungen dauern an. /wg (999)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 15:00

    POL-VIE: Mehrere Pkw aufgebrochen - Haben Sie Hinweise?

    Kempen-St. Hubert (ots) - Am Wochenende wurden aus drei Autos in der Hubertusstraße in St. Hubert diverse Dinge gestohlen. Die Polizei warnt eindrücklich - Ihr Auto ist KEIN Tresor. Zwischen Freitag, 31. Oktober 21 Uhr und Sonntag, 02. November 10:50 Uhr wurden insgesamt drei Autos geöffnet und Bargeld, Brillen und elektronische Geräte gestohlen. Ob die Diebstähle zusammenhängen, ermittelt das Kriminalkommissariat ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:59

    POL-VIE: Buswartehäuschen beschädigt - wer hat etwas beobachtet?

    Niederkrüchten (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind im Raum Niederkrüchten/Schwalmtal Buswartehäuschen beschädigt worden. Unbekannte zerschlugen jeweils ein oder mehrere Scheiben. Betroffen sind zwei Standorte in Elmpt im Bereich Mönchengladbacher Straße/Hauptstraße, zwei in Boscherhausen, unter anderem an der Annastraße, eins an der Burgstraße in ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:59

    POL-VIE: Polizei sucht Fahrradfahrer, der an Unfall beteiligt war

    Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Freitagabend kam es in der Spitalstraße in Kaldenkirchen zu einem Unfall. Ein 10-jähriger Junge aus Nettetal wollte gegen 19:15 Uhr in der besagten Straße die Fahrbahn überqueren, als es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer kam. Der Radfahrer sagte dem Jungen nur, dass er besser aufpassen solle, und entfernte sich daraufhin. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren