Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einsatz am Hessenring - 42-jährige Frau wird lebensgefährlich verletzt

Kempen (ots)

Familienstreit eskaliert im Beisein des Kindes Am Montagabend kam es kurz nach 16 Uhr auf einem Bolzplatz am Kempener Hessenring zu einer folgenschweren Körperverletzung. Vermutlich nach einem Streit wurde ein 50-jähriger Mann aus Kempen übergriffig und verletzte seine Ehefrau schwer. Er schlug die 42-Jährige, und trat auf sie ein, als diese am Boden lag. Die Polizei zwar schnell zur Stelle, nahm den 50-Jährigen vorläufig fest. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die siebenjährige Tochter, welche in einer Jugendeinrichtung untergebracht ist, erlebte Situation mit, sie wurde aber nicht verletzt. Das Kind wurde später von Mitarbeitenden der Einrichtung betreut. Einsatzkräfte sperrten den Bolzplatz und den angrenzenden Gehweg am Hessenring ab, die Kriminalpolizei sicherte erste Spuren. Die Ermittlungen dauern an. /wg (999)

