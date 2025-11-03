Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Buswartehäuschen beschädigt - wer hat etwas beobachtet?

Niederkrüchten (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind im Raum Niederkrüchten/Schwalmtal Buswartehäuschen beschädigt worden. Unbekannte zerschlugen jeweils ein oder mehrere Scheiben. Betroffen sind zwei Standorte in Elmpt im Bereich Mönchengladbacher Straße/Hauptstraße, zwei in Boscherhausen, unter anderem an der Annastraße, eins an der Burgstraße in Oberkrüchten, zwei in Niederkrüchten, nämlich An Felderhausen und im Bereich Erkelenzer Straße/Steinstraße, sowie eins in Lüttelforst auf Schwalmtaler Gebiet. Das Kriminalkommissariat 3 ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder verdächtige Personen in der Nacht vom 1. auf den 2. November. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (997)

