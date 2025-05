Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am 09.05.2025, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein mit seinem VW Transporter die Rheinstraße in Fahrtrichtung Ostring in 67069 Ludwigshafen am Rhein OT Oppau. Ein 48-jähriger Fahrer eines E-Bike aus Zellertal fuhr hinter dem Transporter. An einer Fahrbahnverengung musste der Fahrer des Transporters stark bremsen. Hierbei fuhr der Fahrer des E-Bikes auf den Transporter auf, fiel vom Rad und verletzte sich hierbei schwer. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 10000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

