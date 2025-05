Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Wohnhaus

Speyer (ots)

Am Freitag (09.05.2025), gegen 10:10 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus in der Küche einer Wohnung in der Schandeinstraße in Speyer ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor dieser auf die anderen Wohnungen übergriff. Die 67-jährige Bewohnerin und der 68-jährige Bewohner wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenhöhe bei circa 100.000 Euro liegen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

