POL-PPRP: Einbruch in Friseursalon - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (08.05.2025), zwischen 0 und 11:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bar in der Valentin-Bauer-Straße (Ecke Amalienstraße) ein und entwendeten Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

