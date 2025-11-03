PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Pkw aufgebrochen - Haben Sie Hinweise?

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Wochenende wurden aus drei Autos in der Hubertusstraße in St. Hubert diverse Dinge gestohlen. Die Polizei warnt eindrücklich - Ihr Auto ist KEIN Tresor. Zwischen Freitag, 31. Oktober 21 Uhr und Sonntag, 02. November 10:50 Uhr wurden insgesamt drei Autos geöffnet und Bargeld, Brillen und elektronische Geräte gestohlen. Ob die Diebstähle zusammenhängen, ermittelt das Kriminalkommissariat 2, welches nach Hinweisen unter der Rufnummer 02162/377-0 bittet. In diesem Zusammenhang wollen wir an Sie appellieren. Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Auto, auch nicht kurz und auch nicht versteckt. Denn auch die Diebe kennen die "gängigen" Verstecke in Autos. Der Diebstahl passiert in den meisten Fällen in wenigen Sekunden, daher sollten Sie niemals Ihre Wertgegenstände im Auto lassen. /jk (998)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

