Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: BMW gestohlen - Hinweise zum Verbleib gesucht

Viersen-Bockert (ots)

Am Montag, 3. November, wurde zwischen 4:30 Uhr und 22:45 Uhr ein blauer 1er BMW gestohlen. Das Fahrzeug war in einem Land- und Forstweg gegenüber der Kreuzstraße in Bockert geparkt, als es von mindestens einer unbekannten Person entwendet wurde. Das Auto aus 2018 trägt hat ein KK-Kennzeichen. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Falls ja, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1001)

