POL-VIE: Nachtrag zu unserer Pressemeldung 999: Einsatz am Hessenring Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Viersen

Am 3. November 2025 wurde am Hessenring in Kempen eine Frau körperlich angegriffen und schwer verletzt. Unsere Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/6150774 Lebensgefahr für die Geschädigte besteht derzeit nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld Untersuchungshaft gegen den tatverdächtigen Ehemann der Geschädigten wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung an. Weiterführende Auskünfte werden - zumindest derzeit - aus ermittlungstaktischen und Opferschutz-Gründen nicht erteilt. Die Ermittlungen dauern an. (1004)

