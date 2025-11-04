PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nachtrag zu unserer Pressemeldung 999: Einsatz am Hessenring Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Viersen

Kempen (ots)

Am 3. November 2025 wurde am Hessenring in Kempen eine Frau körperlich angegriffen und schwer verletzt. Unsere Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/6150774 Lebensgefahr für die Geschädigte besteht derzeit nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld Untersuchungshaft gegen den tatverdächtigen Ehemann der Geschädigten wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung an. Weiterführende Auskünfte werden - zumindest derzeit - aus ermittlungstaktischen und Opferschutz-Gründen nicht erteilt. Die Ermittlungen dauern an. (1004)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 15:51

    POL-VIE: Dieseldiebstahl aus Lkw

    Willich (ots) - In dem Zeitraum vom 02.11.2025 17:00 Uhr, und dem 03.11.2025 17:00 Uhr, kam es zu zwei Diebstählen von Dieselkraftstoff aus Lkw. Beide Fälle ereigneten sich auf dem Parkplatz "Hoxhöfe Nord" an der A 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Unbekannte Personen hatten auf unbekannte Weise die Tankdeckel geöffnet und mehrere 100 Liter Kraftstoff entwendet. In einem Fall wurde gegen 01.45 Uhr ein Plansattelzug beobachtet, welcher neben dem betroffenen Lkw angehalten ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 15:50

    POL-VIE: Einbruch auf einem Firmengelände

    Viersen (ots) - Zwischen dem 02.11.2025 01:00 Uhr, und zum 03.11.2025 10:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Büro der NEW GmbH Viersen auf der Rektoratstraße. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und stahlen aus dem Büro einen Laptop, einen Bildschirm und ein IPad. Falls sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162377-0. /EK (1002) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 15:50

    POL-VIE: BMW gestohlen - Hinweise zum Verbleib gesucht

    Viersen-Bockert (ots) - Am Montag, 3. November, wurde zwischen 4:30 Uhr und 22:45 Uhr ein blauer 1er BMW gestohlen. Das Fahrzeug war in einem Land- und Forstweg gegenüber der Kreuzstraße in Bockert geparkt, als es von mindestens einer unbekannten Person entwendet wurde. Das Auto aus 2018 trägt hat ein KK-Kennzeichen. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Falls ja, melden Sie sich bitte beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren