Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Müllcontainer standen in Flammen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines gemeldeten Brandes rückten am frühen Sonntagmorgen Einsatzkräfte in die Alex-Müller-Straße aus. Zwei Müllcontainer standen beim Eintreffen der Feuerwehr komplett in Flammen. Bevor es den Brandbekämpfern gelang, das Feuer zu löschen, wurden noch drei weitere Container in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Es wurde niemand verletzt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt das "Altstadtrevier" unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell