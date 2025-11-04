Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Dieseldiebstahl aus Lkw

Willich (ots)

In dem Zeitraum vom 02.11.2025 17:00 Uhr, und dem 03.11.2025 17:00 Uhr, kam es zu zwei Diebstählen von Dieselkraftstoff aus Lkw. Beide Fälle ereigneten sich auf dem Parkplatz "Hoxhöfe Nord" an der A 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Unbekannte Personen hatten auf unbekannte Weise die Tankdeckel geöffnet und mehrere 100 Liter Kraftstoff entwendet. In einem Fall wurde gegen 01.45 Uhr ein Plansattelzug beobachtet, welcher neben dem betroffenen Lkw angehalten hatte und nach kurzer Zeit die Fahrt fortsetzte. Falls sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /EK

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell