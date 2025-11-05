POL-VIE: Blitzeinbruch in Supermarkt
Willich- Neersen (ots)
In den frühen Morgenstunden am 05.11.2025 um 3.23 Uhr wurde in einen Supermarkt im Rothweg in Neersen eingebrochen. Durch Gewalteinwirkung wurde sich Zugang zum Kassenbereich geschaffen. Gestohlen wurden zahlreiche Zigaretten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 02162/377-0 bei der KK2 zu melden. / H.Y (1006)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell