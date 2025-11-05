PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann bei Unfall schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag wurde ein Mann gegen 14:15 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Ein 48-jähriger und ein 54-jähriger Mann, beide aus Kempen, führten mithilfe eines Gabelstaplers mit Aufsatzkorb Baumarbeiten in der Stendener Straße, in Höhe der Einmündung zur Hülser Landstraße, durch. Als der 54-Jährige seine Arbeiten an einem Baum beendet hatte, wollte der 48-jährige Gabelstaplerfahrer den Korb herunterlassen. Dabei blieb der Korb vermutlich an einem Ast oder einem Schild hängen, sodass der 54-Jährige aus circa zwei Metern zusammen mit dem Korb fiel. Der Mann wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. /jk (1007) 251104-1415-085983

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

