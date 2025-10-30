POL-BN: Terminankündigung: Krimilesung am 12. November 2025 im Polizeipräsidium Bonn
Restkarten erhältlich
Bonn (ots)
Terminankündigung: Krimilesung am 12. November 2025 im Polizeipräsidium Bonn - wenige Restkarten sind noch an der Abendkasse oder unter Kulturverein.bonn@polizei.nrw.de erhältlich.
Am Mittwoch, 12. November 2025 findet die Krimilesung mit Michael Kobr (bekannt von den Kluftinger-Krimis) im Roten Saal des Polizeipräsidiums Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn statt. Beginn der Lesung ist 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr für Speisen und Getränke in unseren Kantinenräumlichkeiten.
Der Eingang erfolgt über den Besucherparkplatz des Polizeipräsidiums in der Heinrich-Konen-Straße.
Die Eintrittskarten kosten 10 Euro pro Stück.
