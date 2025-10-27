PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt/-Zentrum: Polizeieinsatz wegen verdächtigem Gegenstand

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei wurde am Montag (27.10.2025) gegen 10:25 Uhr in die Alexanderstraße gerufen. Dort war einer Passantin ein verdächtiger Gegenstand an einem Fahrradständer in unmittelbarer Nähe zum Gebäude des Bonner Amts- und Landgerichts aufgefallen.

Der Bereich wurde daraufhin von polizeilichen Einsatzkräften weiträumig abgesperrt. Im weiteren Verlauf konnten hinzugezogene Spezialisten des Landeskriminalamtes den Gegenstand als ungefährlich einstufen. Dabei handelte es sich um einen Bauscheinwerfer, an welchen mit Paketband und Draht mehrere Akkus befestigt waren. Diese waren mit Kabeln an dem Scheinwerfer angeschlossen.

Die Sperrungen wurden gegen 12:30 Uhr aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

