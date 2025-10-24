Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Unbekannter beschädigte mehrere Fahrzeuge - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Ein noch unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum Freitag (24.10.2025) in Bonn Mehlem mehrere Fahrzeuge.

Nach dem derzeitigen Sachstand trat er auf der Mainzer Straße (zwischen den Hausnummern 76 und 104) gegen insgesamt acht geparkte Autos und beschädigte dabei die Außenspiegel und die Lackierung.

Nach dem derzeitigen Sachstand dürften sich die Sachbeschädigungen gegen 02:00 Uhr ereignet haben. Zu diesem Zeitpunkt war ein Zeuge durch laute Geräusche auf das Geschehen aufmerksam geworden.

Das Kriminalkommissariat 16 übernahm die weiteren Ermittlungen zu den Fällen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

