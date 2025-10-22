Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lannesdorf: 56-Jähriger tot aufgefunden - 46-jähriger Tatverdächtiger festgenommen - Richter erließ Untersuchungshaftbefehl - Meldung -2-

Am Sonntag (12.10.2025) fand eine Polizeistreife in einer Wohnung auf der Paracelsusstraße in Bonn-Lannesdorf einen 56-jährigen Bewohner leblos auf. Zuvor hatte ein 66-jähriger Bekannter des Mannes die Polizei informiert, nachdem er diesen nicht mehr erreichen konnte. Aufgrund der Auffindesituation und nach dem Ergebnis der durchgeführten Obduktion ergaben sich Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Tötungsdeliktes.

Eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Erster Kriminalhauptkommissar Jürgen Hülder übernahm in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann von der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen (siehe hierzu auch unsere Pressemeldung vom 14.10.2025, 13:37 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6137520).

Im Rahmen der durch die Mordkommission geführten Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 46-jährigen Bekannten des Verstorbenen.

Der Tatverdächtige wurde am frühen Mittwochmorgen (22.10.2025) im Bereich von Bad Pyrmont mit einem zuvor durch die Bonner Staatsanwaltschaft beantragten Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags festgenommen.

Am Mittwochnachmittag wurde der Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Mordkommission zu Ablauf und Hintergründen der Tat dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell