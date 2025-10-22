PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Bargeld bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Königswinter (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am gestrigen Dienstag (21.10.2005) in Königswinter-Oberdollendorf die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Tatzeit von 08:45 Uhr bis 17:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein zum Garten des Hauses auf der Cäsariusstraße liegendes Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach den ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

