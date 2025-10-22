POL-BN: Bonn-Nordstadt: Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und E-Scooter - Verkehrskommissariat bittet um Hinweise
Bonn (ots)
Nach dem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem E-Scooter am gestrigen Dienstag (21.10.2025) in der Bonner Nordstadt führt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.
Zur Unfallzeit gegen 13:55 Uhr war eine 56-jährige Frau aus ihrem Wohnhaus auf der Georgstraße auf den Gehweg getreten. Dort kam es zur Kollision mit einem E-Scooter, bei dem sich die Frau leicht verletzte. Der Fahrer des Scooters verließ nach einem kurzen Wortgefecht die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien anzugeben. Er wird wie folgt beschrieben:
- Etwa 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarze Haare zu einem Zopf gebunden, trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose
Zeugen, die möglicherweise weitere Angaben zu dem beschriebenen E-Scooterfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw
Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf
Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell