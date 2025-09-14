Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Umländerwiek Links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ein- oder Ausparken den dort abgestellten schwarzen VW Golf. Dabei entstand am hinteren linken Radkasten ein Kratzer. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

