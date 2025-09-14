PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Kind bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr kam es auf dem Martinusplatz in Haren zu einem Verkehrsunfall zwischen einer jugendlichen E-Scooter-Fahrerin und einem radfahrenden Kind. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die E-Scooter-Fahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Haren bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur E-Scooter-Fahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

