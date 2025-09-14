Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Kind bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr kam es auf dem Martinusplatz in Haren zu einem Verkehrsunfall zwischen einer jugendlichen E-Scooter-Fahrerin und einem radfahrenden Kind. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die E-Scooter-Fahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Haren bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur E-Scooter-Fahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

