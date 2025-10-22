Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 14-jähriger Junge von Radfahrer angefahren - Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstag (18.10.2025) in der Bonner Innenstadt hat das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Radfahrer.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein 14-Jähriger zur Unfallzeit gegen 14 Uhr zu Fuß auf der Maximilianstraße in Gehrichtung Kaiserplatz unterwegs. Dort wurde er von einem Radfahrer angefahren. Dabei stürzte der Junge und verletzte sich. Der Radfahrer hatte sich noch nach seinem Wohlbefinden erkundigt, soll aber dann, nachdem der 14-Jährige auf seine Hilfe verzichtet hatte, in Richtung Innenstadt weitergefahren sein.

Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 30-40 Jahre alt, ca. 170 - 180 cm groß, blonde Haare, heller Bart, trug einen schwarzen Fahrradhelm und einen schwarzen Trainingsanzug

Zeugen, die möglicherweise weitere Angaben zu dem beschriebenen Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell