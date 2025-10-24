Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

Am Donnerstagnachmitttag (23.10.2025) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Wesselheideweg in Bonn-Duisdorf. Die Bonner Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Zur Tatzeit, gegen 15:00 Uhr, machte sich ein noch unbekannter Täter an einer Balkontür des Hauses zu schaffen und versuchte diese aufzubrechen. Dabei wurde der Glaseinsatz der Tür beschädigt.

Durch laute Geräusche wurde eine Bewohnerin des Hauses auf den Einbruchsversuch aufmerksam und alarmierte die Polizei. Als der Täter bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Eine durch die alarmierte Polizei sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen des Täters, zu dem bislang folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

- etwa 17-18 Jahre alt - dunkle Haare - bekleidet mit einem hellbeigen oder hellgrauen Kapuzenpullover, einer Jeans in unbekannter Farbe und Turnschuhen

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit dem geschilderten Einbruchsversuch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

