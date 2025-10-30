Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Vilich-Müldorf: Schmuck bei Tageswohnungseinbruch erbeutet

Bonn (ots)

Am Mittwoch (29.10.2025) brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Eulaliastraße in Vilich-Müldorf ein.

Zur Tatzeit zwischen 13:30 Uhr und 18:15 Uhr gelangten die Tatverdächtigen nach bisherigem Sachstand auf den Balkon der Hochparterrewohnung und drangen in diese ein. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume zielgerichtet nach Wertgegenständen. Mit erbeutetem Schmuck entkamen die Einbrecher in der Folge unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

