PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Vilich-Müldorf: Schmuck bei Tageswohnungseinbruch erbeutet

Bonn (ots)

Am Mittwoch (29.10.2025) brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Eulaliastraße in Vilich-Müldorf ein.

Zur Tatzeit zwischen 13:30 Uhr und 18:15 Uhr gelangten die Tatverdächtigen nach bisherigem Sachstand auf den Balkon der Hochparterrewohnung und drangen in diese ein. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume zielgerichtet nach Wertgegenständen. Mit erbeutetem Schmuck entkamen die Einbrecher in der Folge unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 12:30

    POL-BN: Bonn-Nordstadt/-Zentrum: Polizeieinsatz wegen verdächtigem Gegenstand

    Bonn (ots) - Die Bonner Polizei wurde am Montag (27.10.2025) gegen 10:25 Uhr in die Alexanderstraße gerufen. Dort war einer Passantin ein verdächtiger Gegenstand an einem Fahrradständer in unmittelbarer Nähe zum Gebäude des Bonner Amts- und Landgerichts aufgefallen. Der Bereich wurde daraufhin von polizeilichen Einsatzkräften weiträumig abgesperrt. Im weiteren ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 08:45

    POL-BN: Swisttal: Hochwertiger Pkw bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet - Zeugen gesucht

    Bonn (ots) - Die Bonner Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Schlehenweg in Swisttal-Buschhoven Zeugen. Dabei stahlen die Einbrecher in der Nacht zu Sonntag (26.10.2025) einen hochwertigen Pkw. Im Tatzeitraum von Samstag (25.10.2025) 23:00 bis Sonntag (26.10.2025) 06:30 Uhr drangen die Täter in das Wohnhaus ein und entwendeten aus dem Flur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren