Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: "Ich lasse mich nicht schocken" - Seniorin vertreibt

Viersen-Bockert (ots)

Betrüger Eine ältere Dame aus Viersen-Bockert reagierte am Dienstag genau richtig auf einen möglichen Betrugsversuch. Gegen 10 Uhr klingelte es an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Hardter Straße in Bockert. Ein ihr unbekannter Mann stand vor der Tür und gab sich als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus. Er versuchte sofort, in die Wohnung zu gelangen, und schob die Frau leicht zur Seite. Die Dame stellte sich daraufhin in den Hausflur und rief ihren Nachbarn. Genau mit diesem Verhalten vertrieb sie den Betrüger und schlug ihn in die Flucht. Wenn Sie sich bedrängt fühlen, rufen Sie laut nach Hilfe. Lassen Sie niemals unangekündigte Firmen in Ihr Haus. Die Seniorin beschreibt den Mann als etwa 30 bis 35 Jahre alt, mit dunklen Haaren und einer Größe von circa 175 cm. Er trug eine dunkle Steppjacke und hatte eine Visitenkarte einer bekannten Telekommunikationsfirma dabei. Zudem sprach er mit einem leichten Akzent. Haben Sie Hinweise zu dem unbekannten Mann? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1012)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

