Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Fahrschule - Haben Sie Hinweise?

Nettetal-Breyell (ots)

Zwischen Montag, dem 3. November um 19:30 Uhr und Mittwoch, dem 5. November um 7:30 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in eine Fahrschule in der Breyeller Straße in Lobberich ein. Gestohlen wurde Bargeld. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (1011)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

