Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrräder aus Keller gestohlen - Fahrzeugbrand - Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Fahrräder aus Keller gestohlen

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zur Tiefgarage von mehreren Mehrfamilienhäusern, über die man in die Kellerräumlichkeiten der Häuser gelangt. Aus den Kellern wurden insgesamt vier hochwertige Pedelecs entwendet. Der Polizeiposten Schmiden hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 9519130 um Zeugenhinweise.

Fellbach-Schmiden: Fahrzeugbrand

Eine Renault-Fahrerin bemerkte am Freitag kurz nach 9:30 Uhr, kurz nachdem sie ihren Pkw gestartet hatte, ein starkes Ruckeln und fuhr mit ihrem Pkw auf einen Parkplatz, als der Pkw aus dem Motorraum stark zu rauchen begann. Kurze Zeit später stand der Pkw bereits in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Fellbach kam mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort und löschte den Pkw. An diesem entstand Totalschaden. Zwei weitere Pkw, die in unmittelbarer Nähe abgestellt waren, wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 24.000 Euro.

Backnang: Unfallflucht

Zwischen Montag, 02:00 Uhr und Freitag, 08:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW-Transporter, der in der Bertha-Benz-Straße am Fahrbahnrand geparkt war. Offenbar beim Vorbeifahren streifte der Unfallverursacher den VW und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell