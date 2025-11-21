PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots)

Backnang: Über 7 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt

Zwei Männer im Alter von 27 und 24 Jahren stehen im Verdacht gemeinschaftlich mit Marihuana gehandelt zu haben. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurden am 11. November im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung im Backnanger Norden über 7 kg Marihuana sowie typische Händlerutensilien sichergestellt. Der 27-jährige Deutsche wurde daraufhin am 12.November auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl zunächst in Vollzug setzte. Der 24-jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit stellte sich 9 Tage später der Polizei. Zwischenzeitlich bestehen gegen beide Männer Haftbefehl, die jedoch außer Vollzug gesetzt wurden. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

