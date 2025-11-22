POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall:
Aalen (ots)
Kirchberg: Unfall mit leicht verletzter Person
Am Freitag fuhr eine 69-jährige Opel-Fahrerin gegen 11:00 Uhr auf der Haller Straße in Kirchberg in den dortigen Kreisverkehr und übersah die im Kreisverkehr fahrende 64-jährige Fahrerin eines VW-Busses. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro und die VW-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.
