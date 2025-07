Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden

Hausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr eine 48-jährige Fahrerin eines Volvo Kraftomnibusses die Waldstraße in Richtung Branchewinda, während ein 29-jähriger Fahrer eines VW die K27 von Branchewinda in Richtung Marlishausen befuhr. Offenbar missachtete die 48-Jährige den vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 25.000 Euro. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, eine Blutentnahme wurde angeordnet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell