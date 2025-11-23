Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Verkehrsunfälle und Straßenverkehrsgefährdung

Aalen (ots)

Fellbach: Unbekannter Fahrer überholte mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit

Am Samstagabend, um 20:33 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto auf der Stuttgarter Straße in Richtung Nürnberger Straße. Auf Höhe des Stadtbahnhalts "Höhenstraße" bemerkte ein Geschädigter den Fahrer, der mit dichtem Auffahren und mehrfacher Lichthupe versuchte, sich Platz zu schaffen. Aufgrund der engen Straßenführung konnte der Unbekannte zunächst nicht vorbeifahren. Im weiteren Verlauf beschleunigte der Fahrer jedoch auf Höhe der Nürnberger Straße und überholte mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit, indem er den Fahrradstreifen benutzte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier 6 in Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/8990-3600 zu melden.

Kernen-Rommelshausen: Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag zwischen 13:00 und 20:25 Uhr wurde in ein Wohnhaus im Sachsenweg eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter brachen die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das Haus. Dabei wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. An der Terrassentüre entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.

Welzheim-Breitenfürst: Versuchter Einbruch in Firma

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unerlaubt Zutritt in ein Firmengebäude in der Straße "Reizenwiesen". Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen des Polizeireviers Schorndorf wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier in Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040.

Waiblingen: Unfall unter Alkoholeinwirkung verursacht

Die 37-jährige Fahrerin eines Opel Corsa beschädigte am Samstag, um 20 Uhr, im Schneiderweg zwei geparkte Autos. Die streifte die beiden Fahrzeuge, welche seitlich am Fahrbahnrand abgestellt waren. Dabei verursachte sie einen Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte bei der Verursacherin erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,8 Promille. Außerdem war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Dame muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Zwölfjähriger auf Fußgängerüberweg angefahren

Am Samstag, um 18:01 Uhr, kam es in der Esslinger Straße auf Höhe der Einmündung Sebastian-Bach-Straße zu einem Unfall, bei dem ein zwölfjähriger Junge auf einem Fußgängerüberweg von einem Renault Zoe angefahren wurde. Der 66-jährige Fahrer des Fahrzeugs erkannte den Jungen nicht rechtzeitig und erfasste ihn. Der zwölfjährige Junge wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am Auto des Unfallverursachers entstand kein Sachschaden.

Kirchberg an der Murr: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Eine 25-Jährige und ein 30-Jähriger befuhren am Sonntag, um 01:21 Uhr, mit ihrem BMW 1er die Landstraße 1114 von Kirchberg in Richtung Frühmesshof. Kurz nach der Ortsausfahrt Kirchberg verloren sie in einer Rechtskurve aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren BMW und kamen nach links von der Fahrbahn ab. Beide blieben unverletzt, standen aber zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinwirkung. Die Atemalkoholtests wiesen bei der Frau eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille auf, der Mann brachte es auf 2,2 Promille. Beide mussten sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft hat das Polizeirevier Backnang aufgenommen.

