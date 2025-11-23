PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rauchentwicklung in Großsporthall, Einbruch und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Technischer Defekt einer Heizungsanlage

In der Großsporthalle in der Katharinenstraße gab es am Samstag, um 10:25 Uhr, eine Verpuffung mit anschließender Rauchentwicklung. Grund hierfür war ein technischer Defekt an der Heizungsanlage. Die 54-jährige Hausmeisterin wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Heubach: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter brachen am Samstag, zwischen 15:05 Uhr und 23:50 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Im Stollenberg" ein. Sie durchsuchten das komplette Haus nach Wertgegenständen. Ob neben Bargeld noch weitere Wertgegenstände entwendet wurde bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

Bopfingen: 16-Jähriger mit Auto des Vaters unterwegs

Am Sonntag gegen 02:30 Uhr war ein 16-Jähriger unerlaubt mit dem VW Golf seines Vaters in der Neresheimer Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. Dabei geriet er ins Schleudern und prallte gegen einen Bordstein, wodurch der linke Hinterreifen beschädigt wurde. Anschließend entfernte der Jugendliche das Kennzeichen vom Fahrzeug und flüchtete vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

