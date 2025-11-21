PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet nach vermissten 68-jährigen Mann aus Vellahn und bittet um Hinweise

Vellahn (ots)

Die Polizei fahndet aktuell nach einem vermissten 68-jährigen Mann aus Vellahn. Der Vermisste ist seit Donnerstagmittag circa 11:15 Uhr von seiner Wohnanschrift verschwunden. Seither sucht die Polizei mit mehreren Funkstreifenwagen und Fährtenhunde nach dem orientierungslosen Mann, bisher jedoch ohne Erfolg.

Weitere Details zum Vermissten sowie ein Foto von ihm sind unter dem beigefügten Link zu finden: https://shorturl.at/Oywmd

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nehmen die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 6060) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer: 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 08:40

    POL-HRO: Beamte stellen drei 17-jährige Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

    Rostock (ots) - Nach einem Zeugenhinweis haben Beamte der Polizeiinspektion Rostock am späten Donnerstagabend drei jugendliche Graffiti-Sprayer in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt auf frischer Tat gestellt. Gegen 23:30 Uhr meldete ein Zeuge die Sachbeschädigung im Umfeld des Ulmencampus, wo die drei Jugendlichen gerade dabei waren, ein Graffiti an einer Hauswand ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 08:33

    POL-HRO: Diebe entwenden blauen VW Multivan von öffentlichem Parkplatz in Teterow

    Teterow (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem laut vorliegender Angaben unbekannte Täter einen blauen VW Multivan (Baujahr 2009) in Teterow entwendet haben sollen. Laut Eigentümer sei der PKW besonders auffällig, da es auf beiden Fahrzeugseiten mit Schiebetüren ausgestattet ist. Gegen 08:15 Uhr des 20.11.2025 informierte der 58-jährige ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 07:12

    POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungsbrand in Neubukow im Landkreis Rostock

    Neubukow (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es im Panzower Weg in Neubukow in der zurückliegenden Nacht des 21.11.2025 zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen ist. Laut vorliegenden Angaben der Hausbewohner seien diese gegen 03:30 Uhr durch das Alarmsignal der in der betroffenen Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren