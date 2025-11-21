Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Beamte stellen drei 17-jährige Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Rostock (ots)

Nach einem Zeugenhinweis haben Beamte der Polizeiinspektion Rostock am späten Donnerstagabend drei jugendliche Graffiti-Sprayer in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt auf frischer Tat gestellt.

Gegen 23:30 Uhr meldete ein Zeuge die Sachbeschädigung im Umfeld des Ulmencampus, wo die drei Jugendlichen gerade dabei waren, ein Graffiti an einer Hauswand anzubringen. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten versuchten die Tatverdächtigen zunächst zu flüchten, konnten jedoch kurze Zeit später in der Parkstraße gestellt werden.

Neben diversen Beweismitteln fanden die Beamten im Zuge der anschließenden Maßnahmen bei zwei der drei 17-jährigen Deutschen zusätzlich Betäubungsmittel sowie entsprechendes Zubehör.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell