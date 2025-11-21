Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungsbrand in Neubukow im Landkreis Rostock

Neubukow (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es im Panzower Weg in Neubukow in der zurückliegenden Nacht des 21.11.2025 zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen ist.

Laut vorliegenden Angaben der Hausbewohner seien diese gegen 03:30 Uhr durch das Alarmsignal der in der betroffenen Wohnung installierten Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden, der sich im Bereich des Wohnzimmers entfacht haben könnte. Aufgrund des unmittelbaren Einsatzes von insgesamt vier Freiwilligen Feuerwehren (Neubukow, Kröpelin, Am Salzhaff und Carinerland) konnte verhindert werden, dass die Flammen auch auf weitere Wohneinheiten des Wohnhauses übergreifen. Im Kontext des Brandes sowie auch der Löscharbeiten wurde die betroffene Wohnung jedoch so stark beschädigt, dass diese bis auf Weiteres als unbewohnbar eingestuft ist. Die 39-jährige Mieterin der Wohnung, ihr 15-jähriger Sohn sowie ein 67-jähriger Ersthelfer wurden aufgrund leichter Rauchgasintoxikationen medinzinisch versorgt. Nach Abschluss des Löscheinsatzes konnten die übrigen Wohneinheiten des Hauses wieder durch die Mieterinnen und Mieter betreten werden. Der Brandort selbst wurde zunächst beschlagnahmt. Im weiteren Verlauf wird hier der Kriminaldauerdienst zum Einsatz kommen, um die Umstände des Brandgeschehens weiter zu erhellen.

Abschließende Angaben zum entstandenen Sachschaden sind indes noch nicht möglich. Nach einer ersten groben Einschätzung wird dieser jedoch mit mindestens 50.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell