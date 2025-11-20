Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Rostocker Stadtmitte

Rostock (ots)

Am vergangenen Montag, 17.11.2025, soll es in der Rostocker Richard-Wagner-Straße zu einem Raubdelikt gekommen sein, zu dem die Polizeiinspektion Rostock nun die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen gegen 20:00 Uhr zwei bislang unbekannte männliche Personen ein Restaurant in der Richard-Wagner-Straße betreten haben. Die beiden hätten das bereits geschlossene Lokal zunächst wieder verlassen. Gegen 20:50 Uhr seien die beiden Männer zurückgekehrt, wobei sie die 43-jährige deutsche Geschädigte bedroht haben sollen und Bargeld gefordert hätten.

Der Frau sei zunächst die Flucht aus dem Geschäft gelungen. Als sie im weiteren Verlauf bemerkt haben soll, dass die Tatverdächtigen versuchten, mit persönlichen Gegenständen - unter anderem einem Fahrrad - vom Tatort zu fliehen, habe sie sich wieder in die Nähe der Männer begeben. Beim Versuch, einen der Männer aufzuhalten, solle sie von diesem einen Schlag ins Gesicht bekommen haben.

Erst als ein bislang unbekannter Zeuge auf die Situation aufmerksam geworden sei und sich näherte, hätten die Täter von ihrem Vorhaben abgelassen und seien in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Die persönlichen Gegenstände seien zurückgeblieben.

Täterbeschreibung:

Die Geschädigte beschrieb die beiden Tatverdächtigen wie folgt:

männlich

etwa 16-17 Jahre alt

ca. 170-185 cm groß

Bekleidung: eine Person trug eine blaue Jacke, die andere eine schwarze Jacke

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer hat den Vorfall im Bereich der Richard-Wagner-Straße beobachtet? Insbesondere wird der bislang unbekannte Zeuge gesucht, der durch sein Eingreifen dazu beitrug, dass die Täter flüchteten.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell