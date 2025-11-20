PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Weiterer Zeugenaufruf im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow (FOTO)

POL-HRO: Weiterer Zeugenaufruf im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow (FOTO)
Rostock/Güstrow (ots)

+++Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des
Polizeipräsidiums Rostock+++

Im Zuge der laufenden Ermittlungen im Fall des getöteten Fabian aus 
Güstrow bitten die Ermittler die Bevölkerung nochmals um Mithilfe. 
Konkret geht es um Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem Fahrzeug, 
das im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen am 06.11.2025 beschlagnahmt 
wurde. Dabei handelt es sich um einen Ford Ranger in der Farbe 
orange.

Wer hat das auffällige Fahrzeug am Freitag, den 10.10.2026, dem Tag 
des Verschwindens von Fabian, in Güstrow bzw. dem Güstrower Umland 
gesehen? 

Besonders relevant sind für die Ermittler folgende Bereiche und 
Uhrzeiten:
-	Güstrow, Schweriner Straße, zwischen 10:30 Uhr -11:00 Uhr
-	Bülow, Gutow, Klein Upahl, Zehna, Lohmen, zwischen 10:00 Uhr -11:15
Uhr
-	Klein Upahl/Lähnwitz/Großupahler See, zwischen 11:15 Uhr -15:00 Uhr

Ebenso bitten die Ermittler Fahrgäste, die am Freitag, 10.10.2025, 
mit dem Regionalbus 203 aus Richtung Güstrow/ Parumer Weg 
(Abfahrtszeit 10:45 Uhr) in Richtung ZOB (Ankunftszeit 10:58 Uhr) und
Autofahrer, die über verbaute Außenkameras in ihren Fahrzeugen 
verfügen und an den angegebenen Orten und Zeiten unterwegs waren und 
den Pick-up gesehen bzw. aufgenommen haben könnten, sich ebenfalls 
bei der Mordkommission zu melden. 

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rostock, Ulmenstraße 54 
unter der Hinweistelefonnummer 0800-5977268 oder über die Onlinewache
der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de 
entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

