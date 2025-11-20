Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Weiterer Zeugenaufruf im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow (FOTO)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rostock/Güstrow (ots)

+++Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock+++ Im Zuge der laufenden Ermittlungen im Fall des getöteten Fabian aus Güstrow bitten die Ermittler die Bevölkerung nochmals um Mithilfe. Konkret geht es um Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem Fahrzeug, das im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen am 06.11.2025 beschlagnahmt wurde. Dabei handelt es sich um einen Ford Ranger in der Farbe orange. Wer hat das auffällige Fahrzeug am Freitag, den 10.10.2026, dem Tag des Verschwindens von Fabian, in Güstrow bzw. dem Güstrower Umland gesehen? Besonders relevant sind für die Ermittler folgende Bereiche und Uhrzeiten: - Güstrow, Schweriner Straße, zwischen 10:30 Uhr -11:00 Uhr - Bülow, Gutow, Klein Upahl, Zehna, Lohmen, zwischen 10:00 Uhr -11:15 Uhr - Klein Upahl/Lähnwitz/Großupahler See, zwischen 11:15 Uhr -15:00 Uhr Ebenso bitten die Ermittler Fahrgäste, die am Freitag, 10.10.2025, mit dem Regionalbus 203 aus Richtung Güstrow/ Parumer Weg (Abfahrtszeit 10:45 Uhr) in Richtung ZOB (Ankunftszeit 10:58 Uhr) und Autofahrer, die über verbaute Außenkameras in ihren Fahrzeugen verfügen und an den angegebenen Orten und Zeiten unterwegs waren und den Pick-up gesehen bzw. aufgenommen haben könnten, sich ebenfalls bei der Mordkommission zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Hinweistelefonnummer 0800-5977268 oder über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell