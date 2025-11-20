PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerverletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Dassow

Dassow (ots)

Am 19.11.2025 kam es gegen 17:00 Uhr auf der Grevesmühlener Straße in Dassow zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen betrat eine 86-jährige Fußgängerin die Fahrbahn, offenbar mit der Absicht, diese zu überqueren, ohne dabei auf den fließenden Fahrzeugverkehr zu achten. Ein 51-jähriger Fahrer eines Dacia, der die Grevesmühlener Straße in Richtung Ortsausgang/B105 befuhr, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Durch den Zusammenstoß wurde die Seniorin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Unfallursache, insbesondere auch hinsichtlich der Straßen- und Lichtverhältnisse, dauern an.

Am Fahrzeug des 51-jährigen Deutschen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

