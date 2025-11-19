PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Abschlussmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock

BAB 19/Bansower Forst (Landkreis Rostock) (ots)

Es ergeht zunächst der Verweis auf die Ausgangsmitteilung, welche unter folgendem Link eingesehen werden kann: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6161873

Zum Unfallhergang liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine sachdienlichen Ergänzungen vor. Laut Aussage mehrerer Zeugen sei der LKW langsam und gleichmäßig von der Fahrbahn nach rechts abgekommen, wodurch es zu dem Verkehrsunfall gekommen sei. Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Ersthelfer, der weiteren medizinischen Versorgung durch die eingesetzten Polizei- sowie medinzinischen Rettungskräfte verstarb der 57-jährige Fahrer des LKW noch am Unfallort. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen befinden sich am Anfang. Unter Berücksichtigung des aktuellen Sachstandes könnte ein plötzlich aufgetretenes, medizinisches Problem bei dem aus Baynern stammenden Mann ursächlich für den Verkehrsunfall sowie in der Folge auch für dessen Tod gewesen sein.

Aufgrund der nach wie vor ausstehenden Bergung des Unfallfahrzeugs bleibt die BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock laut Angaben des verantwortlichen Abschleppdienstes noch mehrere Stunden voll gesperrt. Der auflaufende Verkehr in Fahrtrichtung Rostock wird bereits an der vorherigen Anschlussstelle abgeleitet.

Verifizierte Angaben zum entstandenen Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

