POL-HRO: Kollision zwischen Straßenbahn und PKW in Rostock

Rostock (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07:30 Uhr kam es an der Haltestelle Kabutzenhof / Doberaner Straße in Rostock zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem PKW.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 61-jährige deutsche PKW-Fahrer über die Schienen der Straßenbahn hinweg wenden. Dabei übersah er die von hinten kommende Straßenbahn und in der weiteren Folge kam es zu einer Kollision.

Der Mazda-Fahrer, der 30-jährige deutsche Straßenbahnfahrer sowie die Fahrgäste der Straßenbahn wurden nach bisherigem Stand nicht verletzt.

Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

