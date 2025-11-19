PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Per Haftbefehl gesucht - Polizei Schwerin nimmt 25-Jährigen nach mehreren Einbruchsdiebstählen fest

Schwerin (ots)

Der Polizei Schwerin ist es gelungen einem 25-jährigen mutmaßlichen Einbrecher habhaft zu werden, der für mehrere Einbruchsdelikte der zurückliegenden Tage verantwortlich sein soll.

Wie aus aktuellen Angaben hervorgeht, hätte der Tatverdächtige im Zeitraum 16.11. bis 17.11.2025 insbesondere Firmengebäude in der Schweriner Gartenstadt ins Visier genommen, aus denen er mutmaßlich zur Nachtzeit Computer-Technik sowie weiteres technisches Zubehör entwendet haben soll. Aufgrund einer verbauten Ortungsfunktion sei es der Polizei jedoch gelungen den Standort des Mannes im Schweriner Stadtteil Krebsförden zu ermitteln und ihn bereits am 18.11.2025 gegen 11:30 Uhr zunächst vorläufig festzunehmen. Im Rahmen der sich anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte durch die Einsatzkräfte diverses Diebesgut als Beweismittel sichergestellt werden. Der wegen eines anderen Deliktes bereits per Haftbefehl gesuchte Mann wird nun einer JVA zugeführt.

Die Ermittlungen zu allen Sachverhalten dauern weiterhin an, weshalb aktuell noch keine Angaben zum Gesamtwert der entwendeten Gegenstände vorliegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 08:16

    POL-HRO: 7-Jähriger wird in Schwerin von PKW angefahren und verletzt

    Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich an einem Fußgängerüberweg in der Witttenburger Straße in Schwerin ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW sowie eines Kindes. Nach vorliegenden Angaben mehrerer Zeugen hätte der slowakische Fahrer des Skoda zuvor die für ihn rote Ampel missachtet. Wie den Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 15:19

    POL-HRO: Unfall A14: Holzlaster fährt auf Pannen-PKW auf

    Lübesse/Stolpe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der A14 zwischen dem Schweriner-Kreuz und der Anschlussstelle Schwerin-Ost ist eine Person leicht verletzt worden. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist ein mit Holz beladener LKW gegen 10:40 Uhr auf einen Pannen-PKW aufgefahren, der am Fahrbahnrand des rechten Fahrstreifens abgestellt war. In diesem ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:39

    POL-HRO: Unbekannte stehlen Gold und Schmuck im Wert von 75.000 Euro

    Borkow (ots) - In der Gemeinde Borkow (Sternberger Seenlandschaft) haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen bei einem Einbruch Gold und Schmuck im Wert von 75.000 Euro erbeutet. Die Täter sollen dabei nach ersten polizeilichen Erkenntnissen zwischen Mittwochmorgen und Montagnachmittag von der Rückseite gewaltsam in das Gebäude eingedrungen sein. Aus der im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren