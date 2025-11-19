Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Per Haftbefehl gesucht - Polizei Schwerin nimmt 25-Jährigen nach mehreren Einbruchsdiebstählen fest

Schwerin (ots)

Der Polizei Schwerin ist es gelungen einem 25-jährigen mutmaßlichen Einbrecher habhaft zu werden, der für mehrere Einbruchsdelikte der zurückliegenden Tage verantwortlich sein soll.

Wie aus aktuellen Angaben hervorgeht, hätte der Tatverdächtige im Zeitraum 16.11. bis 17.11.2025 insbesondere Firmengebäude in der Schweriner Gartenstadt ins Visier genommen, aus denen er mutmaßlich zur Nachtzeit Computer-Technik sowie weiteres technisches Zubehör entwendet haben soll. Aufgrund einer verbauten Ortungsfunktion sei es der Polizei jedoch gelungen den Standort des Mannes im Schweriner Stadtteil Krebsförden zu ermitteln und ihn bereits am 18.11.2025 gegen 11:30 Uhr zunächst vorläufig festzunehmen. Im Rahmen der sich anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte durch die Einsatzkräfte diverses Diebesgut als Beweismittel sichergestellt werden. Der wegen eines anderen Deliktes bereits per Haftbefehl gesuchte Mann wird nun einer JVA zugeführt.

Die Ermittlungen zu allen Sachverhalten dauern weiterhin an, weshalb aktuell noch keine Angaben zum Gesamtwert der entwendeten Gegenstände vorliegen.

