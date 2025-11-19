PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erstmeldung nach schwerem Verkehrsunfall - Vollsperrung der BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock

BAB 19/Bansower Forst (Landkreis Rostock) (ots)

Diverse Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes befinden sich gegenwärtig auf der BAB 19 im Bereich Bansower Forst aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls unter alleiniger Beteiligung eines LKW im Einsatz.

Nach vorliegenden Erstinformationen soll sich der Unfall gegen 11:00 Uhr ereignet haben. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein LKW ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im Weiteren hätte das Fahrzeug einen Wildschutzzaun durchschlagen, bevor es zum Stehen kam. Auch aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers ist die BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock bis auf Weiteres voll gesperrt.

Die Ermittlungen zu den Umständen des Verkehrsunfalls dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

