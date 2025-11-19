Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Entwendeter Traktor im Bereich Dassow geortet - Fahrzeug an Eigentümer übergeben

Dassow (ots)

In der Nacht vom 17.11.25 auf den 18.11.25 entwendeten unbkannte Tatverdächtige im Bereich der Polizeidirektion Neumünster zwei Traktoren. Ein Fahrzeug konnte mittels Ortungssystem wenig später im Bereich Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) lokalisiert werden.

Die alarmierten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wismar nahmen unverzüglich die Fahndung auf und konnten den Traktor im Wert von geschätzten 200.000 Euro schließlich auf der B105, hinter der Ortslage Holm, auffinden.

Der Kriminaldauerdienst erschien im weiteren Verlauf vor Ort und führte die Spurensicherung durch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Traktor an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern und dem Verbleib des zweiten Traktors dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell