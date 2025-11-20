PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn leicht verletzt

Rostock (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn ist am heutigen Donnerstagmorgen ein 23-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 07:00 Uhr in der Parkstraße, als ein 57-jährige Straßenbahnfahrer von der Innenstadt kommend in Richtung Neuer Friedhof fuhr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf Höhe der Ernst-Heydemann-Straße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen der Straßenbahn und dem Radfahrer.

Der 23-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

