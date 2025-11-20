PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierte Fahrerin prallt mit Pkw gegen Baum

POL-HRO: Alkoholisierte Fahrerin prallt mit Pkw gegen Baum
Tramm/Crivitz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Abend in Tramm bei Crivitz ist eine Frau leicht verletzt worden. Die Fahrerin war alkoholisiert, als ihr Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Nach ersten Erkenntnissen soll die 50-jährige Fahrerin eines Peugeots gegen 22.00 Uhr die Hauptstraße in Tramm befahren haben, als sie vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug auf die linke Seite und kam auf dieser liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Crivitz gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde, nachdem ein vorher durchgeführter Alkoholtest einen Wert von 1,83 Promille ergeben hatte. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der beschädigte Baum wurde durch die Feuerwehr Tramm zur Gefahrenabwehr gefällt. Es entstand dabei ein geschätzter Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen, den Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die polnische Fahrerin eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

