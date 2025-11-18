Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei überführt gleich zwei Täter mittels Videoauswertung

Frankfurt/Main (ots)

Am Wochenende gelang es Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen durch eine gezielte Videoauswertung gleich zwei Täter zu überführen.

Am 12. November hatte ein Reisender gemeldet, seinen Rucksack auf einer Bank am Fernbahnhof versehentlich stehen gelassen zu haben. Als er den Verlust bemerkte, befand er sich bereits in einem Anschlusszug und bat die Bundespolizei um Unterstützung. Diese führt eine Videoauswertung durch, welche den Täter beim Durchwühlen und der Wegnahme des Rucksacks zeigte. Zwei Tage später gelang es den bereits Polizeibekannten am Flughafen zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Ein nahezu ähnliches Szenario ereignete sich am Samstag, den 15. November 2025. Ein 34-jähriger Mann ließ sein Portemonnaie mit 145 Euro Bargeld sowie sein Smartphone versehentlich am Fernbahnhof zurück. Die Täterin hatte das Portemonnaie daraufhin an sich genommen. Auch er hatte Glück im Unglück. Einen Tag später konnten Beamte die Täterin dank einer Videoauswertung im Fernbahnhof erkennen und ebenfalls vorläufig festnehmen.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen beider Täter konnten die Beamten das Stehlgut auffinden und ihren rechtmäßigen Besitzern übergeben. Die Täter müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.

