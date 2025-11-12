PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gestohlen gemeldetes iPhone dabei: Bundespolizisten nehmen mutmaßlichen Handy-Dieb fest

Frankfurt/Main (ots)

Am 11. November 2025 haben Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen einen 28-jährigen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Der Mann war zunächst von einem Prüfdienst in der S-Bahn ohne gültigen Fahrschein festgestellt worden. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien durch eine Streife der Bundespolizei stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Wiesbaden den Mann bereits wegen des Verdachts des Diebstahls sucht.

Doch damit nicht genug. Der Somalier hatte ein iPhone 16 bei sich, welches ihm nicht zugeordnet werden konnte. Durch den Notfallkontakt des iPhone 16 wurde schließlich der Besitzer ausfindig gemacht und kontaktiert.

Der Eigentümer hatte den Diebstahl seines iPhones bereits am 29. Oktober 2025 gemeldet und zeigte sich erleichtert, sein Gerät auf der Wache der Bundespolizei zurückzubekommen.

